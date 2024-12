Após caso de injúria racial, Liga Gaúcha adere à campanha antirracismo do Ministério Público do Trabalho

Alex Hermann, Diretor de Marketing e Comunicação da Liga Gaúcha, Bernardo Mata Schuch e Nelson Bavier de Souza. Divulgação Ministério Público do Trabalho

O Ministério Público do Trabalho (MPT), o Observatório da Discriminação Racial no Futebol e a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) realizarão, em parceria, uma campanha de combate ao racismo no esporte.

A adesão acontece após o episódio de racismo de um torcedor contra o jogador João Paulo, do Atlântico, no Ginásio Módulo Esportivo, de Espumoso, na semifinal do Gauchão de Futsal entre o Guarany e o time de Erechim. A ideia é distribuir o material para o público durante as partidas, já em 2025. Inicialmente, a distribuição será feita nas três divisões do futsal adulto masculino, com possibilidade de abranger todas as 10 categorias.

A adesão da LGF à campanha foi realizada em reunião envolvendo o presidente da entidade, Nelson Bavier de Souza, e o procurador do Trabalho Bernardo Mata Schuch, um dos corroteiristas dos quadrinhos, intitulado Antirracismo F.C.

A Liga enviará o material aos clubes, que ficarão encarregados de fazer a distribuição aos torcedores.

Ação de conscientização

A série MPT em Quadrinhos é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho que utiliza histórias em quadrinhos para tratar de questões relevantes da sociedade, facilitando o acesso à informação e promovendo a conscientização sobre assuntos como o racismo. A edição destaca os impactos no ambiente esportivo e a luta contra o preconceito nos estádios. A revista está disponível para leitura gratuita no site oficial do MPT em Quadrinhos.