Grêmio renova contrato com Igor Serrote

Lateral atuou cinco vezes com o grupo principal em 2024. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (16) a renovação de contrato com o lateral-direito Igor Serrote, que ainda joga pela equipe sub-20 do Tricolor. Formado na base do clube, o jogador assinou novo vínculo até o final da temporada de 2027.

Serrote fez 30 jogos na temporada, com dois gols e duas assistências. Pelo elenco profissional, atuou em cinco oportunidades, com direito a uma assistência para o terceiro gol do Grêmio na vitória contra o Fortaleza na Arena.

O lateral está no Tricolor desde 2015, quando chegou ainda para a escolinha do clube. Recentemente, foi convocado para a seleções brasileira sub-20.

