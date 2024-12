Final da Liga Nacional de Futsal teve pedido de casamento de árbitros; veja vídeo 

Após a consagração do título da equipe catarinense, aconteceu a cerimônia de premiação. Antes das equipes subirem ao palco do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, a equipe de arbitragem foi chamada para receber as suas medalhas. Foi nesse momento, que o Peter Maia, que foi o 3º árbitro do jogo, fez o pedido de casamento para a sua amada, Simone Reolon, que trabalhou como árbitra anotadora na partida.