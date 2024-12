Concerto da Orquestra Sinfônica de Carazinho e mais destaques da agenda cultural do norte do RS

Osinca se apresenta em Passo Fundo, Não-Me-Toque e Carazinho. Diogo Zanatta / Divulgação

Sarau, concertos de Natal, flashback e brechó de garagem são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo, Carazinho, Não-Me-Toque e Rodeio Bonito neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (19) no norte do RS.

Presépios do Mundo

Presépio de bolso peruano faz parte da coleção. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Na noite desta quinta-feira (19), o Original Espaço Cultural promove uma conversa com a colecionadora de presépios, Mariane Loch Sbeghen. A partir das 19h30min ela vai contar curiosidades sobre o acervo pessoal composto de mais de 300 presépios de diferentes partes do mundo, abordando a tradição secular da montagem das cenas.

Dino Fonseca

Expoente da nova safra do rock mineiro e fundador da banda de rock Made Of Steel, o músico Dino Fonseca se apresenta em Passo Fundo nesta quinta-feira (19). O show acústico, com temática flashback, será na Arena Gran Palazzo, a partir das 22h.

É dono de uma voz com timbre marcante, Dino Fonseca vai dar vida a canções que marcaram época com novas versões e arranjos, incluindo sucessos de Bon Jovi, Queen e outros artistas de renome internacional. Os ingressos variam entre R$ 169,50 e R$ 1.582 a mesa para oito pessoas.

Concerto de Natal

Orquestra Sinfônica de Carazinho é regida pelo maestro Fernando Cordella. Diogo Zanatta / Divulgação

Com entrada gratuita, nos próximos dias a Orquestra Sinfônica de Carazinho (Osinca) realiza um Concerto de Natal em três cidades da Região Norte. As apresentações, inspiradas na obra Messias de Händel, terão regência do maestro Fernando Cordella.

Os concertos acontecem na Catedral Nossa Senhora Aparecida de Passo Fundo, às 20h desta sexta-feira (20); na Igreja Evangélica Luterana da Paz de Não-Me Toque, às 17h, e na Igreja Matriz Bom Jesus de Carazinho, às 20h30min, do sábado (21).

Brechó de Garagem

De sexta-feira (20) a domingo (22) acontece uma edição especial do Brechó de Garagem em Passo Fundo. Pensado especialmente para quem deixou as compras de Natal para a última hora, a proposta do evento é trazer peças acessíveis, partir de R$ 2, promovendo a economia circular e os negócios locais.

Serão dez brechós reunidos e mais de 3 mil peças infantis, masculinas, femininas, além de calçados, acessórios e brinquedos. O Brechó de Garagem acontece na Rua Ouro Preto, 295, todos os dias das 10h às 19h.

Leia Mais Cidades do norte gaúcho celebram o Natal com programação recheada de atrações

Sarau

O sarau dos alunos da Escola de Música da Osinca acontece no próximo sábado (21), às 10h, no Teatro do Sesc de Carazinho. Com entrada gratuita e aberta ao público, a apresentação terá um repertório composto por músicas clássicas e mais contemporâneas.

Natal dos Imigrantes

No próximo domingo (22), a comunidade imigrantes que vivem em Passo Fundo se reúne para celebrar o Natal de diferentes culturas. O evento acontece das 14h às 17h no Salão Paroquial Sagrado Coração de Jesus, na Rua Silva Jardim, 406.

O momento também é uma oportunidade para presentear crianças migrantes que vivem na cidade. Para isso, brinquedos estão sendo arrecadados em pontos de coleta no Campus Santa Terezinha da Atitus e no Hospital de Clínicas.

Leia Mais Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 24 de dezembro

Espetáculo de Natal

Gratuito e aberto ao público, o espetáculo A Magia do Natal chega a Rodeio Bonito no domingo (22). A apresentação promovida pelo Sesc será a partir das 19h30min, na Praça Gildo Possamai.

Criado pelo Grupo Borogodó, o show promete uma experiência encantadora para públicos de todas as idades. O espetáculo reúne histórias emocionantes, números musicais incríveis e momentos que refletem o amor e a magia natalinos.

Orquestra de Câmara

Na próxima segunda-feira (23), às 20 horas, músicos passo-fundenses e convidados estarão se apresentando com um repertório natalino no Teatro Municipal Múcio de Castro. O Concerto de Natal será apresentado pela Orquestra de Câmara Colaborativa de Passo Fundo, com a presença de convidados.

Obras de Mozart, Vivaldi, Händel, Karl Jenkins e John Levait serão executadas. Os ingressos custam R$ 30 e a meia-entrada R$ 15.