Serra terá sete locais de peregrinação durante Ano Santo que recorda os 2025 anos do nascimento de Jesus

A Serra gaúcha terá sete locais de peregrinação durante o Ano Santo que recorda os 2025 anos do nascimento de Jesus. Com o tema Peregrinos da Esperança, as atividades do Jubileu de 2025, como é chamado, terão início em Roma no dia 24 de dezembro. Na Diocese de Caxias do Sul, a abertura será no dia 29, às 18h, na Paróquia São Pelegrino. Neste dia, comunidade é convidada a peregrinar em direção à Catedral de Santa Teresa D’Ávila, onde haverá a celebração de uma missa.