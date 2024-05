Depois de passar toda essa última semana contribuindo com os trabalhos de limpeza em Arroio do Meio, o grupo com 200 voluntários vindos de Chapecó retorna para a região oeste de Santa Catarina neste domingo (26). A cidade catarinense declarou-se irmã e adotou o município localizado no Vale do Taquari, em uma ação de ajuda para superar os transtornos causados pela chuva e pela enchente na região.