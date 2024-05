O comboio humanitário composto por 12 caminhões, quatro retroescavadeiras, trator, moto nivelador e rolo compactador, além de 200 voluntários, aportou em Arroio do Meio, na tarde desta terça-feira (21), para prestar apoio à comunidade. O grupo partiu na madrugada anterior de Chapecó, maior cidade do oeste de Santa Catarina, que declarou-se irmã e adota o município do Vale do Taquari no esforço para superar os transtornos impostos pela enchente de maio.