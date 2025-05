Sobe para 40 o número de municípios com danos provocados pela chuva dos últimos dias no RS

Chuva causou erosão em estrada de Linha 11, no interior de Jaguari. Prefeitura de Jaguari / Divulgação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou neste sábado (10) o número de municípios que reportaram danos provocados pela chuva que atingiu o Estado entre quinta (8) e sexta-feira (9). Em dois dias, choveu mais que o esperado para o mês inteiro em algumas localidades, como na Região Central.

Entre as cidades atingidas que entraram no balanço mais recente da Defesa Civil está Jaguari, onde o volume de precipitação chegou a 224 milímetros. A prefeitura do município da Região Central decretou situação de emergência após o nível do Rio Jaguari atingir 9m90cm acima do normal.

A elevação provocou alagamentos e estragos em estradas e pontes, além de danos em lavouras. Duas famílias chegaram a ser retiradas de casa no bairro Sagrado Coração de Jesus, mas puderam retornar neste sábado. De acordo com a prefeitura, o decreto permite a mobilização de recursos para ações emergenciais.

Também na Região Central, a prefeitura de Faxinal do Soturno ainda contabiliza os estragos. De acordo com o prefeito Lourenço Moro, o decreto de situação de emergência deve ser publicado na segunda-feira (12). Diversas residências foram inundadas e há trechos interrompidos em estradas. No km 32 da RS-348, uma ponte provisória foi levada pela água.

Ponte provisória na RS-348 foi levada pela água. Prefeitura de Faxinal do Soturno / Divulgação

Em Pinheirinho do Vale, no Norte, duas escolas municipais e cerca de 30 casas foram parcialmente destelhadas. Ainda neste sábado, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que o fenômeno que destelhou 250 casas e deixou 40 famílias desalojadas em Erval Grande foi um tornado. O evento durou cerca de 20 minutos com rajadas de vento de até 150 km/h.

