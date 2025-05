Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Neste domingo (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Fazer as coisas do seu jeito seria mais confortável, porém, o cenário anda caótico e as pessoas são cheias de opiniões próprias, o que, com certeza, vai agregar dificuldades ao processo. Não importa, siga em frente.