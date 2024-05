Foi vendo um vídeo sobre a devastação das chuvas sobre Eldorado do Sul, nas redes sociais, que o prefeito do município catarinense de Bombinhas, Paulo Henrique Dalago Muller, decidiu que tinha que ajudar a cidade gaúcha. Porém, ele não queria apenas enviar mantimentos, queria ajudar na reconstrução do local. E é isso o que está fazendo, assim como outros prefeitos de seu Estado.