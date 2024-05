O Rio Grande do Sul ainda está passando pela sua maior tragédia climática da história. Com chuvas que não param de castigar o Estado, os gaúchos estão tendo que lidar com o repique do Guaíba, que novamente ultrapassou a cota dos 5 metros nesta segunda-feira (13). Para evitar que este cenário se repita, um grupo de professores e pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está propondo o Programa Gaúcho de Emergência Climática e Ambiental.