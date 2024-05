O governo federal apresentou nesta quinta-feira (9) um conjunto de 12 ações de socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Entre as soluções, encaminhadas via medida provisória, estão a antecipação de abono salarial para trabalhadores com carteira assinada, liberação do seguro desemprego para 140 mil pessoas desempregadas e da restituição do Imposto de Renda para todos os gaúchos, além de pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás para 583 mil famílias.