Os motoristas que parcelaram o Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva (IPVA), não estão conseguindo quitar as parcelas devido à inundação que atingiu Porto Alegre, inclusive a sede da Secretaria da Fazenda, na Avenida Mauá. A Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul desligou equipamentos, buscando preservar a integridade de informações públicas.