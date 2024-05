Quem se espantou com a cifra de R$ 19 bilhões dos "cálculos iniciais" do Palácio Piratini sobre a necessidade de recursos para reconstruir o Rio Grande do Sul depois do desastre climático ainda pode ser surpreendido por recalibragem para cima. Mesmo quem conhece a fundo a infraestrutura do Estado argumenta que ainda é difícil chegar a um valor preciso, inclusive porque o refluxo da água ainda não expôs todas as nossas cicatrizes.