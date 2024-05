Uma reunião entre o governador Eduardo Leite e um grupo de empresários reuniu certa de 60 pessoas na noite desta terça-feira (7) no Palácio Piratini, entre participantes presenciais e virtuais. Conforme relatos ouvidos pela coluna, Leite apresentou as medidas tomadas até agora e expressou preocupação com a previsão do tempo para o final de semana, que inclui mais chuva, especialmente no Sul do Estado.