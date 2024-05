Quem conhece o trabalho do repórter fotográfico Jefferson Botega sabe que ele costuma trazer uma perspectiva diferente sobre os fatos. Plongée (que em francês significa "mergulho") é um dos enquadramentos preferidos do profissional. Esse tipo de olhar, de cima para baixo, traz a ideia de que a câmera estaria mergulhando no objeto fotografado.