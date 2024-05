Às 16h desta segunda-feira, 6 de maio de 2024, um senhor nos parou na Rua dos Andradas, a Rua da Praia dos gaúchos. Estávamos eu, o repórter fotográfico André Ávila, o jornalista Carlos Etchichury e o professor Demétrio Luis Guadagnin, pesquisador do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Demétrio é um daqueles seres humanos capazes de dar a vida pelo outro, incansável navegador e abnegado nas horas mais difíceis. Voluntário, ele nos guiou por um tour do terror. De bote a remo, navegamos pelo Centro Histórico de uma Porto Alegre devastada, cartões-postais transformados em uma ferida aberta na alma da cidade.