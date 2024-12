Sem tempo para ter medo

Estou tentando finalizar o ano sem rir das notícias que têm dominado o país nas últimas semanas. Não que eu ache que seja adequado, mas os acontecimentos têm sido mais engraçados do que muitos filmes em cartaz no cinema. Vai desde o homem que acidentalmente tirou a própria vida com fogos de artifício no Palácio do Planalto, até a moça que se recusou a ceder seu assento no avião para uma criança chorosa, o que lhe garantiu 2 milhões de seguidores. O enredo parece sair de uma novela, mas a última protagonista foi ainda mais além: em meio a um sequestro, ela não se preocupou com o perigo de perder a vida, mas com o tanto de coisas que ainda tinha para fazer naquele dia.