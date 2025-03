O tédio vai salvar a sua vida

Estava parado no trânsito dias atrás. O rádio quebrado, a bateria do celular no fim, e eu ali, só com meus próprios pensamentos. Um terror para qualquer um acostumado a preencher cada segundo com estímulos. Mas foi nesse pequeno momento de nada que me ocorreu uma ideia brilhante — a qual esqueci logo depois, mas que me fez pensar: quando foi a última vez que simplesmente fiquei em inércia, sem fazer absolutamente nada?