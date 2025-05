MP fará busca ativa para acolher possíveis vítimas de homem investigado por abuso sexual 

Com o homem, a polícia encontrou diversos arquivos de pornografia infantil. Polícia Civil / Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul afirmou nesta segunda-feira (5) que irá fazer uma busca ativa para acolher as possíveis vítimas de um homem investigado por armazenamento de pornografia infantil e abuso sexual.

De acordo com o MP, o projeto das Centrais de Atendimento às Vítimas e Familiares de Vítimas de Crimes e Atos Infracionais oferecerá apoio psicológico às 163 crianças e adolescentes já identificadas pela Polícia Civil.

Morador de Taquara, no Vale do Paranhana, Ramiro Gonzaga Barros, de 36 anos, está preso desde janeiro após uma menina de nove anos relatar que sofria ameaças pela internet. Com ele, foram encontrados diversos arquivos de pornografia infantil. Somente por este caso, o MP já denunciou Barros por armazenamento de pornografia infantil, assédio e por instigar a criança a tirar fotos nuas.

Além dessa denúncia, o órgão atua em outros oito casos, pedindo depoimentos e escutas especiais e dando parecer pela prisão do investigado. Conforme a Polícia Civil, já foram encaminhados dez pedidos de prisão preventiva. Três deles dizem respeito a estupro de vulnerável. Os demais são por crimes cometidos em ambiente virtual, pelas redes sociais.

A investigação aponta que o número de vítimas pode chegar a 750. Essa é a quantidade de pastas localizadas no computador do homem, com nomes e imagens de cada uma delas.

Ainda segundo a polícia, o arquivo mais antigo é de 16 anos atrás, prazo estimado para o início das ações supostamente cometidas pelo homem. O material segue sendo analisado pelo Instituto-Geral de Perícias.

O que diz a defesa

O advogado Rodrigo Batista afirma que a defesa de Ramiro Gonzaga Barros não desconhece a gravidade dos fatos apurados, mas que atua pela garantia do devido processo penal e exercício amplo da investigação ao longo do inquérito policial.

No caso do armazenamento de pornografia infantil, a defesa diz que entende que algumas questões violaram garantias constitucionais que provocaram prejuízo no processo, como dificuldade para acesso de informações da investigação.

— No momento em que houve a apreensão do material e esse material foi remetido para perícia, o IGP realizou a perícia dos HDs e a partir dali começou a ser veiculado quantitativos de imagem, pastas, conteúdos, possíveis vídeos. O que a defesa tem até esse momento é uma única visita ao cartório da 1ª Vara Criminal da comarca de Taquara para acessar no computador do cartório a perícia realizada pelo IGP — diz Batista.

Batista também afirma que entrou com medida cautelar inominada para garantir o sigilo do caso.

— Desde o início da investigação, o sigilo só tem servido para cercear a defesa, impedir o acesso da defesa. As outras partes não têm esse sigilo, têm acesso amplo, inclusive de informações antecipadas que a gente acaba descobrindo pela própria mídia e não pelos autos — protestou.

Ainda sobre o sigilo, o advogado afirmou que a divulgação de dados sensíveis coloca em risco pessoas sem envolvimento com o caso:

— A localização da casa dele tem ferido direitos e garantias legais, à privacidade, à intimidade, além de se encaixar em determinadas situações como abuso de autoridade. Foi amplamente divulgado a foto, o rosto, o nome pela autoridade policial, e isso começa a causar uma incitação da sociedade, a ponto de linchamentos — disse.