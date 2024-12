Entrou para o rol de pautas do momento a escala 6x1. De um lado, trabalhadores querendo uma vida com mais respiros e folgas onde o necessário não seja apenas o descanso, e sim o viver; Do outro, políticos e empresários bradando que o país não comportaria uma redução de jornada e que, de alguma forma, colapsaria. O que ninguém tem falado, no entanto, é que a maioria deixou de trabalhar na escala 6x1 há anos. De uns tempos pra cá, percebe-se mas não se discute sobre o que resolvi chamar de escala 14x14.