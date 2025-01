Cruzeiro sofre gol no fim e estreia com empate contra o Real Brasília pela Copinha

Campeão da edição de 2007, o Cruzeiro sofreu na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. Na estreia, o time mineiro vencia o Real Brasília até aos 51 minutos do segundo tempo, com gol de Kenji, quando sofreu o empate por 1 a 1 nos acréscimos, nesta quinta-feira, pelo Grupo 13, na sede de São Carlos.

Quem também venceu por 2 a 1 e de virada foi o Mirassol, pelo Grupo 12, na cidade sede de Bálsamo. O Rio Branco-ES foi quem saiu na frente com gol de Breno, no fim do primeiro tempo. Na etapa complementar, Juninho e Fabrício Lima deram a vitória e a liderança ao time paulista.

Na mesma chave, o Criciúma brigou até o fim e conseguiu estrear com os três pontos, ao derrotar o Capitão Poço-PA, por 1 a 0, com gol de Libânia, aos 42 minutos do segundo tempo. O time catarinense desperdiçou uma penalidade no começo da primeira etapa.