Quais concursos estão previstos para 2025?

Pelo menos cinco concursos para carreira no setor federal já estão com editais publicados.

O ano de 2025 chega com um calendário robusto de concursos. Alguns já estão com provas marcadas e inscrições abertas , enquanto outros ainda aguardam publicação de edital.

Há expectativa também para concursos como do Banco do Brasil, realizado pela última vez em 2023, e o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Confira, abaixo, a lista detalhada de concursos com inscrições abertas e previstos para este ano.