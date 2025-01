UFPel abre seleção com 43 vagas para docentes substitutos

As inscrições começam na próxima segunda-feira (6) e se estendem até o dia 19, sendo realizadas exclusivamente pela internet. O valor da inscrição é de R$ 100.

A análise será realizada por meio de prova didática, que consiste em uma aula ministrada pelo candidato, e exame de títulos. As provas estão previstas para o período de 10 de março a 21 de março. Mais informações podem ser consultadas no edital .

Isenção de taxa para inscrição

O processo tem isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico)para Programas Sociais do governo federal, cuja renda familiar por pessoa seja igual ou inferior a meio salário mínimo. A isenção também se estende a doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os interessados em solicitar a isenção devem preencher um formulário eletrônico disponível no período de 6 a 10 de janeiro.

De acordo com as políticas de inclusão e diversidade, o processo seletivo da UFPel prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas negras.