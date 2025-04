Um jogão. A Fonte Nova lotada presenciou um duelo de alto nível na estreia de Bahia e Inter na Libertadores. O empate em 1 a 1 foi bastante comemorado pelos colorados, especialmente por ter sido conquistado nos minutos finais, com gol de Valencia. Antes, Jean Lucas havia aberto o placar para os donos da casa.

Gaúchos e baianos terminam a primeira rodada com um ponto, a liderança é do Atlético Nacional-COL e o Nacional-URU é o lanterna. Na próxima semana, no Beira-Rio, o adversário vermelho será justamente o primeiro colocado, na quinta-feira.

Roger repetiu os 10 jogadores de linha que haviam iniciado a partida contra o Flamengo, no sábado passado. Mais uma vez, optou por Borré como centroavante, deixando Valencia no banco. No Bahia, Rogério Ceni mexeu na equipe, usando duas linhas de quatro jogadores e não mais um terceiro zagueiro, devolveu Cauly aos titulares e tirou Ademir.

A partida começou com o Inter subindo a marcação como se estivesse no Beira-Rio. Pressionando no ataque, atrapalhou a saída de bola do Bahia bem no início. Mas duas vezes, por incrível que pareça, permitiu contragolpes. Aos cinco minutos, Erick Pulga achou espaço entre Bernabei e Juninho, entrou na área e bateu, mas para fora. Logo depois, foi Luciano Rodríguez, mais ou menos do mesmo lugar, arriscar. Anthoni espalmou para o lado.

Aos 13, o Inter perdeu a melhor oportunidade. Uma saída errada de Ronaldo, pressionado pelo ataque do Inter, deu início à jogada. Bruno Henrique tirou o espaço, Caio Alexandre se atrapalhou e entregou de presente para Alan Patrick. O camisa 10 deixou Vitinho livre para ajeitar o corpo e chutar, de dentro da área. O goleiro se recuperou e fez um milagre. Dois minutos depois, Bernabei achou Wesley às costas da defesa, o ponteiro driblou Arias e arrematou, mas sem direção.

Por um pequeno detalhe, aos 20, o Inter não esteve perto de marcar novamente. Em uma trama que começou na esquerda, a equipe fez a bola chegar na direita, mas Vitinho não fez um corta-luz que deixaria Aguirre cara a cara com Ronaldo. Ele tentou um desvio de calcanhar e errou o lance.

O Bahia levou perigo aos 32. Luciano Rodríguez recebeu na entrada da área, girou o corpo e bateu no canto. Anthoni voou e espalmou para fora. O lance foi a senha para o Bahia voltar a dominar as ações. Mas sem conseguir contundência para abalar o Inter. Que, por sua vez, não achou o contraveneno para abrir o placar. Assim, a partida foi para o intervalo em 0 a 0.

Segundo tempo

A segunda etapa também começou acelerada. Os dois times partiram para a pressão, tentando explorar alguma falha do oponente. Assim, ambos chegavam até o penúltimo passe, faltando só o detalhe final. Chute, mesmo, só de Aguirre, da entrada da área, para boa defesa de Ronaldo, no centro da meta. Aos nove, Alan Patrick, que já tinha feito duas jogadas de efeito, recebeu de Bruno Henrique na área e cruzou, Ronaldo salvou, mas o camisa 10 estava impedido.

Aos 14, Roger fez três trocas. Saíram Bruno Henrique, Vitinho e Borré, entraram Ronaldo, Carbonero e Valencia. Valencia, aliás, participou de um bom ataque aos 20. Jean Lucas errou um passe, Alan Patrick recuperou e acionou o equatoriano, que foi desarmado. Na volta, o capitão chutou direto, em vez de passar a Wesley, que entrava sozinho na esquerda. O Bahia levou perigo logo depois, com Pulga arriscando do bico da área, para fora.

Pouco depois, as duas equipes fizeram trocas. As do Inter foram Rogel por Juninho, que pediu para sair, e Thiago Maia por Wesley. No primeiro lance após as mexidas, o Bahia atacou pela esquerda Thiago Maia não conseguiu cortar o cruzamento de Luciano Juba, Rogel estava fora do lugar e Jean Lucas abriu o placar, chutando na frente de Anthoni.

O Bahia controlou o jogo definitivamente. Rodava a bola de um lado para o outro, insistia na frente para tentar matar a partida. Mas, incrivelmente, quando não parecia mais que o Inter teria forças, conseguiu o empate.

Eram 39 minutos. Bernabei cruzou a bola de um lado para o outro. Na direita, Aguirre dominou e até adiantou demais. Mas ainda assim achou um chute perfeito, em curva. Ronaldo defendeu parcialmente e Valencia aproveitou o rebote: 1 a 1.

O Inter conseguiu segurar o empate, que pode virar ponto fundamental caso faça o dever de casa. São dois jogos seguidos no Beira-Rio para tentar encaminhar a vaga.

Libertadores — 1ª rodada — 3/4/2025

Bahia (1)

Ronaldo; Arias (Gilberto, 26'/2ºT), Kanu, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor, 32'/2ºT), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Erick, 26'/2ºT) e Cauly (Ademir, 26'/2ºT); Erick Pulga (Willian José, 42'/2ºT) e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Inter (1)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Rogel, 27'/2ºT) e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo, 14'/2ºT); Vitinho (Carbonero, 14'/2ºT), Alan Patrick e Wesley (Thiago Maia, 27'/2ºT); Borré (Valencia, 14'/2ºT). Técnico: Roger Machado.

Gols: Jean Lucas, aos 27, Valencia, aos 39 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Jean Lucas (B); Bruno Henrique, Aguirre e Fernando (I)

Local: Fonte Nova, Salvador

Público: 42.700 pagantes

Renda: R$ 1.555.174

Arbitragem: Piero Maza, auxiliado por Juan Serrano e Alejandro Molina. VAR: Rodrigo Carvajal (todos do Chile).

Próximo jogo — Brasileirão — 2ª rodada

6/4/2025 — 18h30min

Beira-Rio

Inter x Cruzeiro

