Bombardeio de Israel mata comandante do Hamas no Líbano

Israel matou um comandante do grupo islamista palestino Hamas, Hassan Farhat, em um bombardeio nesta sexta-feira (4) na cidade portuária libanesa de Sidon, uma operação que também matou um filho e uma filha do dirigente.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, condenou o ataque como "um ataque flagrante à soberania libanesa" e uma violação do cessar-fogo de 27 de novembro com Israel.

"Durante a noite, o (Exército e o Serviço de Segurança Interna Shin Bet) conduziram um ataque de precisão na área de Sidon, eliminando o terrorista Hassan Farhat, comandante da área oeste do Hamas no Líbano", afirma um comunicado militar israelense.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine Al-Qassam, confirmou em um comunicado divulgado em Gaza que Farhat morreu no ataque ao lado de seu filho Hamza, que também era membro do movimento islamista, e de sua filha adulta Jenan.