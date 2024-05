A esquina da Avenida Ipiranga com a Erico Verissimo é meu endereço profissional há quase 32 anos. Só não posso dizer que metade da minha vida passei cruzando o Arroio Dilúvio para trabalhar em Zero Hora e Rádio Gaúcha porque desse tempo é preciso descontar os anos da pandemia e o pedaço de 2023 que trabalhei de casa por causa do tratamento médico. Em nenhum dos endereços residenciais que tive em Porto Alegre passei tanto tempo quanto neste que hoje vive uma situação inédita.