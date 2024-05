A prefeitura de Porto Alegre pediu, no início da tarde desta segunda-feira (6), que moradores dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus saiam imediatamente das suas casas por risco de alagamento. Uma casa de bombas próxima à Rótula das Cuias foi desligada, o que pode levar a água do Dilúvio e do Guaíba a subir rapidamente pelas ruas desses bairros. "Busquem local seguro nas casas de familiares ou nossos abrigos temporários", diz o aviso.