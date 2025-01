Globo de Ouro para Fernanda Torres reforça o peso da economia criativa no Brasil

A vitória de Fernanda Torres como melhor atriz em filmes de drama do Globo de Ouro 2025 é um daqueles momentos de reafirmação de identidade nacional . Especialmente porque a obra em que atua é, também, um documento histórico para o país .

Primeira produção original da Globoplay, Ainda Estou Aqui já passou de 3 milhões de espectadores, só em cinemas. Foi a quinta maior bilheteria de 2024 no Brasil, o que significa que rivalizou com blockbusters planejados para bombar no público óbvio.