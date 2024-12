Primeira banda de John Lennon, The Quarrymen vem da Inglaterra para o São Chico Beatle Festival, em janeiro

Neste ano, o evento traz como principal atração a banda The Quarrymen, formada em 1956 e reconhecida como a primeira banda de John Lennon. O grupo lendário voltou à ativa em 1997, com três integrantes do quinteto original, e se apresenta regularmente no igualmente icônico Cavern Club.

A programação também irá revisitar Beatles em outros formatos e ritmos. A LiverPoa Beatle Band, grupo portoalegrense, subirá ao palco com orquestra, em um show com arranjos inéditos do maestro João Paulo Sefrin. Ainda haverá Beatles no ritmo do chorinho, o tradicional projeto The Beatles no Acordeon, liderado por Diego Dias, e também um espetáculo de Beatles para crianças.