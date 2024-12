Com investimento do ex-jogador uruguaio Diego Lugano, Flores da Cunha ganha hotel e centro comercial; veja imagens do projeto

Um complexo com hotel e centro comercial está em construção em Flores da Cunha . O empreendimento começou a ser erguido em 2024 no terreno da Cooperativa Nova Aliança, na Avenida 25 de Julho, e tem cerca de 20% da obra pronta — a chuva de maio acabou prejudicando os trabalhos. A previsão de conclusão é 2026.

O projeto e a construção é da Axten Hotéis, que tem Diego Lugano, ex-jogador da seleção de futebol do Uruguai, como investidor. A Axten já administra negócios em Caxias do Sul e Antônio Prado e viu na Terra do Galo e maior produtora de vinhos do país potencial para investir.