Gramado de hoje e de amanhã

Por Ricardo Bertolucci Reginato, secretário de Turismo de Gramado

Gramado chegou a mais um Natal Luz iluminada pela força de sua gente e por sua vocação para mover uma indústria única no Brasil. É o que percebemos desde a retomada da operação do aeroporto Salgado Filho, há dois meses. Visitantes de todas as regiões do Brasil e do Exterior retornam com empolgação para a Serra. E, podem ter certeza, encontram um receptivo ainda mais hospitaleiro, que, com extraordinária garra, supera as adversidades de um ano excepcionalmente difícil.

A ocorrência do trágico acidente aéreo, no domingo (22), nos colocou novamente à prova, e mostrou que a cidade está preparada para agir com empatia, respeito e, muito importante, dado a responsabilidade decorrente da nossa atividade, eficiência no enfrentamento de situações de risco e crise. Atuamos rapidamente em todas as frentes, do suporte às autoridades ao apoio a todos os envolvidos. Também cuidamos para que os visitantes que vieram à procura de uma experiência única conseguissem manter a sua programação e ter boas lembranças dessa data tão especial que é o Natal.

O turismo é a alma de Gramado. A cada cem negócios, 86 estão direta ou indiretamente atrelados ao setor, que tem sido um motor para mover a economia local e contribuir de forma relevante para a recuperação do RS. Com 26 mil leitos, 300 restaurantes e mais de 70 atrativos, Gramado oferece lazer e entretenimento para todos os gostos e bolsos. O acolhimento, a segurança e o encanto ambientam a cidade. Não por acaso, a governança em turismo é referência nacional e, ano a ano, mantém este destino entre os top 5 no Brasil.