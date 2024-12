Jornalismo em transformação

Por Nelson P. Sirotsky, publisher e presidente do Conselho da RBS

Uma empresa de comunicação como a RBS tem como propósito acompanhar de perto, através do jornalismo profissional, as vertiginosas transformações de um mundo em constante ebulição. Porém, neste ano que está terminando, foram tantas as mudanças políticas, climáticas e comportamentais que, nesta curta reflexão, fica até difícil alinhar tudo o que fizemos.

Vamos para 2025 com a convicção de que o jornalismo profissional de qualidade continua sendo decisivo para o exercício da cidadania

Começo pelo nosso Rio Grande, atingido por uma tragédia climática sem precedentes. Ao lado da impressionante mobilização de voluntários, os veículos da RBS protagonizaram um verdadeiro mutirão de jornalismo, tanto na cobertura dos fatos quanto na prestação de serviços à população gaúcha. Nossa parceria com a Globo proporcionou ampla visibilidade nacional e internacional para o drama do Estado e despertou imensa solidariedade para com as vítimas da inundação. Dessa mobilização, resultou também o Painel da Reconstrução – ferramenta para contínuo acompanhamento e cobrança das autoridades sobre o uso dos recursos necessários à recuperação criativa e eficaz do nosso Estado. Da mesma forma, nossa campanha Pra Cima Rio Grande expressa nossa crença de que estamos avançando nesta direção.

Nas eleições municipais, procuramos fazer uma cobertura útil, isenta e transparente do pleito, que, felizmente, transcorreu em clima de civilidade na maioria das cidades gaúchas. Promovemos debates e entrevistas na Capital e no interior do Estado, levando aos cidadãos e eleitores subsídios importantes para a escolha livre de seus representantes. Acredito que nossa cobertura contribuiu para o bom ambiente da disputa política no RS.