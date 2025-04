O desafio da imprensa

Por Pedro Doria, jornalista, cofundador do Canal Meio e membro do Conselho Editorial da RBS

Nosso principal desafio, na imprensa, neste ano e no próximo será ideológico. Não no sentido desse embate sem fim entre esquerda e direita, que racha famílias e afasta amigos, que nos acometeu no Ocidente. O dilema é outro: como lidar, de cabeça fria, com a eleição presidencial do ano que vem. Porque muita gente vai querer vê-la como uma repetição do pleito de 2022. E não será.