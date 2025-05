Valeu a pena ver de novo 

Como a gente esquece fácil. Para onde vão nossas memórias? As cenas cotidianas que fizeram de nós quem somos: as histórias, os ensinamentos e o tempo que tivemos com os nossos pais, a cumplicidade com nossos irmãos, as brincadeiras e os segredos com os amigos, o frio na barriga, as descobertas e as experiências na escola, as paixões, as despedidas e os ritos de passagem, como nossos aniversários, formaturas, viagens, mudanças. Para onde vão essas memórias, e o que é capaz de trazê-las à tona?