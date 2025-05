Arbitragem: veja as análises sobre os lances polêmicos da vitória do Corinthians sobre o Inter

Aos 17 minutos da etapa final, Bruno Henrique foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Polêmicas não faltaram em Corinthians 4x2 Inter, pela 7ª rodada do Brasileirão. Ambos os times reclamaram, mas principalmente o Colorado, por entender que algumas decisões equivocadas da arbitragem, comandada por Paulo César Zanovelli (MG), afetaram diretamente o resultado.

Zero Hora fez um apanhando das análises dos principais lances polêmicos do jogo em São Paulo. Os comentários foram feitos por Saimon Bianchini, repórter e comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

As análises dos lances polêmicos de Corinthians 4x2 Inter

Apesar de ir para o intervalo vencendo o Corinthians por 2 a 1, os jogadores do Inter reclamaram da não marcação de um pênalti em Wesley. Quando o placar ainda estava 0 a 0, aos 21 minutos, o atacante colorado se envolveu em uma disputa com Yuri Alberto dentro da área corinthiana e caiu no gramado. Paulo Cesar Zanovelli nada marcou. Sequer o VAR o chamou para a revisão.

— Há um pênalti para o Inter na trombada do Yuri Alberto com o Wesley. Não no choque, mas sim um agarrão do jogador do Corinthians, que puxa o braço de Wesley. É possível ver pela câmera lateral. O VAR deveria ter sugerido a revisão — analisou Bianchini.

Antes de assumir novamente a frente do placar, o Corinthians teve dois gols anulados. Yuri Alberto fez o que seria o 2 a 2 aos sete minutos da etapa complementar. Entretanto, após revisão do VAR, o lance foi anulado por uma falta sofrida por Wesley na origem da jogada.

— É um carrinho lateral que pega o Wesley. Acaba atingindo o peito do pé do jogador no início da jogada. Por isso, gol bem anulado — analisou Bianchini.

Depois, aos 36 minutos, Memphis Depay balançou as redes do Inter, mas novamente o Corinthians teve um gol anulado por uma falta na origem do lance. O árbitro viu uma infração de André Ramalho sobre Luiz Otávio.

— Luiz Otávio carrega a bola, André Ramalho atinge o pé dele. Para mim, ação faltosa — avaliou.

Expulsão de Bruno Henrique

Aos 17 minutos da etapa final, Bruno Henrique foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, por falta em Ranielle. Cerca de 15 minutos antes ele havia sido punido pela primeira vez, também por falta no meia do Corinthians.

— Não é uma falta para o amarelo. Primeiro cartão amarelo foi recebido aos 2 minutos do segundo tempo por um pisão muito leve no adversário e agora ele tenta impedir o avanço, para mim não é um carrinho. Errou o Zanovelli, que gosta de distribuir cartões. Ele esqueceu que o Bruno Henrique tinha o cartão amarelo e estava pendurado na partida.

No fim do segundo tempo, após analisar no VAR, Paulo Cesar Zanovelli marcou um pênalti de Oscar Romero em Matheus Bidu — que origionou a virada corinthiana. Na análise de Saimon Bianchini, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, a decisão foi equivocada:

— Para mim não há ação faltosa de Oscar Romero. Foi muito mais um choque do que uma falta.