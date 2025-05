Os erros do árbitro e do Inter que resultaram na derrota para o Corinthians

Inter de Wesley foi prejudicado pela arbitragem contra o Corinthians, escreve Vaguinha. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Não é possível fazer uma análise da derrota do Inter para o Corinthians pelo Brasileirão, neste sábado (3), sem falar dos erros da arbitragem.

Abaixo, a avaliação feita por Saimon Bianchini, analista de arbitragem da rádio Gaúcha:

Pênalti do Yuri Alberto em Wesley, não marcado pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli Expulsão injusta de Bruno Henrique Pênalti inexiste de Romero em Matheus Bidu, marcado com a ajuda do VAR

Dito isso, fomos prejudicados pela arbitragem. É a "bala perdida": um dia pega no rival e no outro pega no nosso time. A direção vai reclamar, mandar ofício para a CBF e nada vai mudar, assim como não muda o voto no presidente da entidade que há anos prejudica o clube.

Mas a expulsão poderia ter sido evitada por Roger Machado. Bruno Henrique estava pendurado e Thiago Maia foi o escolhido para sair. Minutos depois, veio a expulsão que deixou o Inter com um a menos. Ou dois, já que Romero, que entrou no lugar de Alan Patrick, não fez nada no jogo.

Foi uma derrota dura! Mas o Inter fez enfrentamento na casa do inimigo e deixou boa impressão com a virada no primeiro tempo.