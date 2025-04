Na mira do ódio online

Neste contexto, o papel do jornalismo como mediador da realidade que se impõe é fundamental. É preciso nomear o fenômeno, fazer com que as pessoas o conheçam, chamar a responsabilidade da própria sociedade na naturalização do ódio – e, sobretudo, identificar os casos em que isso ocorre. Como jornalistas, precisamos pautar o debate na sociedade como ele deve ser: qualificado, profundo e educativo. Pois é também do jornalismo a semente da mudança, da mediação da esfera pública, da apresentação da violência de gênero como ela é.