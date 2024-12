Construindo um futuro mais resiliente

Por Guilherme Pasin, deputado estadual (PP)

As marcas das últimas cheias ainda estão presentes em nossa memória, mas, aos poucos, um novo horizonte começa a se desenhar no Rio Grande do Sul. As obras de reconstrução e prevenção de novas catástrofes estão em andamento, e isso nos traz esperança. A autorização para o início das obras da nova ponte de Santa Bárbara, por exemplo, é um passo importante para a retomada e o desenvolvimento da Serra Gaúcha, região duramente castigada pelas chuvas.

Pude trabalhar junto ao governo do Estado para garantir a alocação de recursos estaduais para essa obra essencial, somando R$ 6,9 milhões para a execução do serviço, que já conta com outros R$ 24 milhões repassados ao Estado pelo governo federal. No entanto, algumas questões ainda demandam maior atenção e celeridade, como o desassoreamento de nossos rios.

A dragagem e o desassoreamento são medidas fundamentais para prevenir novas inundações e garantir a navegabilidade. Como autor do projeto de lei que cria a política estadual do desassoreamento, tenho convicção de que precisamos intensificar os esforços nessa área. Além disso, a criação do programa de incentivo ao desassoreamento de hidrovias, proposta de outro projeto de lei de minha autoria, é mais uma iniciativa que demonstra a importância que atribuo a essa questão após a experiência que tive enquanto trabalhei na linha de frente dos salvamentos.

É fundamental que a sociedade compreenda a importância do desassoreamento não apenas para a prevenção de desastres, mas também para o desenvolvimento do transporte hidroviário em nosso Estado. A retirada dos sedimentos dos corpos hídricos é mais uma das soluções para evitarmos novas tragédias.