Paramilitar paquistanês morre em confrontos com forças afegãs

Ao menos um paramilitar paquistanês morreu e sete outros ficaram feridos em confrontos com as forças afegãs na região fronteiriça, disse uma fonte de segurança paquistanesa à AFP neste sábado (28).

Os confrontos, que em alguns casos envolveram armas pesadas, eclodiram durante a noite entre a província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa e a região afegã de Khost, segundo as autoridades de ambos os países. Este incidente ocorre quatro dias depois dos ataques aéreos paquistaneses que mataram 46 pessoas, a maioria civis, no leste do Afeganistão, segundo Cabul.