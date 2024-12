Por que Trump quer comprar o Canadá, a Groenlândia e o Canal do Panamá

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde segunda-feira (23), um meme compartilhado em redes sociais pelo filho do presidente eleito Donald Trump, Eric Trump, tem provocado rusgas com três países. Na imagem, o republicado aparece "comprando" o Canadá, a Groenlândia e o Canal do Panamá utilizando, para a "transação" o site da Amazon.