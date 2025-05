Dentro do Vaticano, a rotina um dia depois da eleição do papa Leão XIV; veja o vídeo

Um dia depois da eleição do papa Leão XIV, entrei no Vaticano, no início da tarde desta sexta-feira (9), a convite do padre Antônio Hofmeister, que foi pároco na Igreja Nossa Senhora das Dores, no Centro Histórico de Porto Alegre, entre 2004 e 2008, e, depois, na Santa Hedviges, no bairro Jardim Algarve, em Alvorada. Hoje, trabalha na Secretaria de Estado do Vaticano.