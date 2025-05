Imagem do Palácio Apostólico, dentro do Vaticano. Foto: Rodrigo Lopes

Onde o papa Leão XIV vai morar é uma das dúvidas que pairam sobre o novo pontificado . Não é mera curiosidade. Francisco, o papa argentino, abriu mão do Palácio Apostólico não só porque desejava passar uma mensagem de humildade, mas, sobretudo, porque não queria ficar só.

Francisc o morou e morreu na Santa Marta , no segundo andar do prédio.

Leão XIV na noite em que foi eleito papa, na quinta-feira (8), voltou a seu apartamento, no Palácio do Santo Ofício. Surpreendeu a todos os vizinhos. Foi buscar seus pertences e, dizem, quis dormir ali, na sua cama, no seu quarto.