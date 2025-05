Visitamos os locais por onde o cardeal Prevost vivia em Roma e no Vaticano; veja no mapa

Palácio do Santo Ofício, onde o cardeal Prevost morava antes de se tornar papa. Foto: Rodrigo Lopes

Antes de se tornar papa Leão XIV, o cardeal Robert Prevost tinha uma vida normal dentro e fora dos muros do Vaticano. Desde que havia deixado a missão no Peru, a convite do papa Francisco, ele atuava no Dicastério dos Bispos, departamento da Cúria Romada que nomeia os bispos mundo afora.

Esse "local de trabalho" fica localizado fora do Vaticano, bem ao lado de onde, nesses dias, está instalada a estrutura a partir da qual emissoras de TV transmitem imagens da Praça de São Pedro. É o prédio à direita de quem olha à Basílica, próximo à colunata de Bernini.

Por ali, o cardeal circulava diariamente. Cruzava a praça ou circundava a colunata a partir de sua residência, no Palácio do Santo Ofício. Esse é outro prédio importante: fica muito próximo do Portão conhecido como Ingresso del Santo Uffizio - é por ali que a imprensa fazia plantão nos dias pré-conclave para tentar uma palavra dos cardeais. O edifício abriga o Dicastério para a Doutrina da Fé. Acima do térreo, onde ficam os escritórios, há apartamentos residenciais.

O cardeal havia se mudado para o local havia dois meses.

Na quinta-feira (8), após ser eleito papa, ele voltou a seu apartamento. Foi recebido pelos vizinhos, conforme vídeo abaixo.

Ali na frente, do lado de fora do Vaticano, do outro lado da rua, fica a Casa Geral dos Agostinianos. Era onde Prevost celebrava a missa diariamente.

O cardeal pertence à Ordem de Santo Agostinho. Foi por ela que erigiu uma vida missionária, em grande parte realizada no Peru.

No mapa abaixo, além dos locais citados aparecem a Basílica de São Pedro e o Palácio Apostólico. Nesse último, Leão XIV deve morar.