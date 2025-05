Santo millennial: biografia inédita de Carlo Acutis chega ao Brasil 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Nos últimos dias antes da morte do papa Francisco , Roma e o Vaticano estavam repletos de fiéis — principalmente jovens —preparados para a canonização de Carlo Acutis , beato italiano conhecido como o “padroeiro da internet” . O evento, inicialmente previsto para 27 de abril, foi adiado.

Chega ao Brasil uma biografia inédita do santo millennial, com conteúdo exclusivo. Intitulada “Carlo Acutis: sua vida, seu exemplo e seus milagres” (Minha Biblioteca Católica), a obra traz meditações do próprio beato, materiais encontrados em seu computador durante o processo de beatificação, além de relatos inéditos e um prefácio escrito por Antonia Salzano, mãe de Carlo. O texto original é de autoria de Marie & Jean-Baptiste Maillard.