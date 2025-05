Antes de se tornar papa, cardeal Prevost, hoje Leão XIV, tinha viagem marcada para o Brasil

- Por certo, não tem nada a ver com o animal leão nem com a simbologia do bicho. Mas com a simbologia dos papas da Igreja, com toda a certeza - afirmou, recordando do legado de ou São Leão Magno, um dos papas mais respeitados, conhecido por sua defesa da doutrina cristã durante as invasões bárbaras e por seu famoso encontro com Átila, o Huno, que teria convencido o líder bárbaro a poupar Roma.