Apoiadores dos huthis protestam no Iêmen contra ataques israelenses

Os partidários dos huthis protestaram em massa em Sanaã nesta sexta-feira (27) para condenar os ataques israelenses no Iêmen no dia anterior, em retaliação aos lançamentos de mísseis e drones realizados pelos rebeldes iemenitas contra Israel.

"Estamos determinados a cortar esse ramo do terrorismo do eixo do mal iraniano. Continuaremos até que o trabalho seja feito", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após seus ataques aéreos no Iêmen.