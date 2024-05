O Instituto de Pesquisa Hidráulicas da UFRGS (IPH) publicou um novo boletim, no fim da manhã desta segunda-feira (6), no qual projeta que as águas do Guaíba vão seguir acima da cota de inundação por mais 10 dias (veja abaixo a íntegra). Conforme os pesquisadores, os cenários indicam uma cheia duradoura do Guaíba, com o nível do lago “acima dos 5 metros nos próximos dias”.