O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre decidiu interromper a emissão de vistos nesta segunda (6) e terça-feira (7). Os solicitantes com horários agendados receberão orientações de como reagendar suas entrevistas



Em nota divulgada neste domingo (5), a equipe afirmou que está "profundamente entristecida com a perda de vidas e propriedades causada pela devastadora situação climática no Rio Grande do Sul".