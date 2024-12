Vídeo de militares mortos na Ucrânia seria evidência de participação de norte-coreanos na guerra

No que seriam a s primeiras evidências da participação de militares norte-coreanos lutando nas fileiras russas , sites militares pró-Ucrânia divulgaram, nesta terça-feira (17), imagens de soldados da ditadura comunista mortos. As baixas teriam ocorrido na região de Kursk, território russo que tem sido atacado pela Ucrânia nas últimas semanas.

A Coreia do Norte, inicialmente, considerou as informações sobre presença de seus militares na Rússia como "notícia falsa". No entanto, considera que o envio seria legal.